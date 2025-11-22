Ci lascia Ornella Vanoni: icona indelebile e quel legame con Santa Margherita

Ci ha lasciato a 91 anni una delle icone della musica italiana. Ornella Vanoni si è spenta nella serata di venerdì 21 novembre, a causa di un malore, nella sua abitazione a Milano. Dal suo esordio musicale del 1956, in 70 anni di musica è stata in grado di lasciarci classici senza tempo come “L’appuntamento” e “Senza fine”, attraversando le epoche e incoronandosi come una delle artiste italiane più simboliche e con più dischi venduti.

Simbolo di eleganza ma anche di libertà, i suoi legami con la Liguria sono tanti, a partire dal suo rapporto con la scuola genovese e, in particolare, con Gino Paoli, con cui ha intrecciato una delle relazioni più intense e travagliate del panorama musicale italiano.

» leggi tutto su www.levantenews.it