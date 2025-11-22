E’ morto Maurizio Tossini, il re della focaccia di Recco: mondo imprenditoriale ligure in lutto

Genova. La scorsa notte è mancato al policlinico di San Martino l’imprenditore Maurizio Tossini, 68 anni. Col fratello Luigi, dal panificio recchese di via Assereto gestito dalla madre, era riuscito a dar vita ad una serie di panifici a Recco, Rapallo, Chiavari e in altri Comuni e ad un impianto di produzione di focaccia venduta in gran parte d’Italia e poi all’estero.

Lo stabilimento andato distrutto da un incendio ad Avegno, sarà ricostruito nel Monferrato. Maurizio, 68 anni, si occupava della parte commerciale. Da tempo era malato, un male subdolo che lo ha portato alla morte. Lascia in un immenso dolore la moglie Nelly, il fratello Luigi e i parenti tutti.

