Esselunga chiede l’ampliamento ma dovrà abbattere l’ex palazzo Telecom, creare parcheggi e una nuova strada

Un piccolo ampliamento del supermercato Esselunga nel quartiere di Migliarina, un nuovo asse viario, un parcheggio e l’abbattimento della ex sede della centrale telefonica Telecom. Queste le novità al centro della proposta di delibera licenziata ieri pomeriggio nella seduta della II Commissione in Comune alla Spezia. La pratica è stata illustrata dall’assessore Patrizia Saccone e dall’architetto Simone Cananzi.

Nel suo intervento l’assessore Saccone ha spiegato che si tratta di “una delibera molto attesa in quanto se ne parlava già nel Puc del 2002”. L’assessore ha aggiunto: “Non si era mai realizzato prima d’ora e non si era mai realizzato perché, nonostante nel 2016 l’edificio ex Telecom ormai dismesso fosse stato messo in vendita, il Comune non ha pensato di comprarlo, ma l’ha acquistato Esselunga, che era la proprietà vicina. Oggi Esselunga chiede un ampliamento di circa 400 metri quadri. Noi abbiamo pensato di chiedere all’azienda una serie di opere che comprendono la demolizione completa dell’edificio ex Telecom e la creazione di 3.800 metri quadri di parcheggi privati a uso pubblico, con tante alberature e colonnine elettriche. Inoltre, realizzeremo il collegamento viario, da Corso Nazionale fino a Stradone Doria. Questo progetto darà un po’ di respiro a tutto quel quartiere”.

