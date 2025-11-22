Genoa, De Rossi soddisfatto dopo il pari di Cagliari: “Atteggiamento che ci porta a essere un po’ più scoperti, ma voglio vedere questo”

È soddisfatto Daniele De Rossi. Il suo Genoa segna e emoziona, pur concedendo tanto ancora una volta. Dopo il 2-2 con la Fiorentina, il Grifone fa 3-3 a Cagliari. Il giudizio del tecnico è positivo, giustamente vista la buona prestazione messa in campo.

Le parole dell’allenatore in conferenza stampa, riportate da TMW: “Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. L’atteggiamento che ho chiesto ci porta a essere forse un po’ più scoperti, ma io voglio vedere questo. Forse dovevo chiedere anche io un po’ di accortezza in più ma sono orgoglioso di non aver visto una squadra schiacciata e che ha continuato ad attaccare”.

