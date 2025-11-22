Grave incidente sulla Sp29 del Cadibona, lettera a IVG: “Quella maledetta curva. Cosa si aspetta per mettere in sicurezza la zona?”

Savona. Le curve sono sempre malefiche, ma ci sono curve più malefiche di altre, soprattutto se sono appena fuori dal centro, se il cartello Savona – butterato da qualcuno che ha deciso di giocare a tiro a segno – si trova proprio lì, a indicare da una parte che inizia un centro abitato e bisognerebbe rallentare, dall’altra parte che quel centro abitato finisce e si può accelerare.

E su quale strada? Quella Sp29 del Cadibona, considerata una strada poco a norma, percorsa da mezzi pesanti, con un numero di incidenti maggiore rispetto ad altre strade liguri (secondo ricerche attendibili). Ma non servono le ricerche. Bastano gli occhi.

» leggi tutto su www.ivg.it