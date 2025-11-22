Il freddo è arrivato: in provincia scatta il “Piano neve”, in città riscaldamenti accesi fino a 18 ore

In considerazione dell’abbassamento delle temperature, in Comune alla Spezia è stata firmata l’ordinanza per autorizzare l’accensione degli impianti termici nel Comune della Spezia fino a 18 ore giornaliere, da sabato 22 novembre a lunedì 1° dicembre compreso.

Le temperature sono scese in maniera sensibile e nella giornata di ieri si sono verificate le prime nevicate. Per questo motivo la Provincia della Spezia ha dato il via libera al Piano neve. In una nota dell’Ente si legge: “Le precipitazioni che hanno segnato le zone più elevate della provincia ed i passi di confine, in particolare nelle scorse ore è nevicato sul passo del Bocco, lungo la strade SP 49, e nella zona di Caranza. Il personale del servizio tecnico della Provincia, già da ieri sera e per tutta la notte, è stato impegnato con turni di reperibilità e primo intervento, nella mattinata è stato attivato anche il previsto monitoraggio straordinario delle strade, specialmente nelle aree in cui sarà probabile la presenza di neve. Gli interventi preventivi hanno riguardato principalmente le strade di fondo valle in Val di Vara, l’area del Val Graveglia e della Val Durasca, la zona della Ripa e di Beverino”.

