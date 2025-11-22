Incidente in A12, diversi feriti rimasti intrappolati nelle lamiere: code tra Chiavari e Rapallo

Genova. Ancora una grave incidente sulle autostrade genovesi. Poco dopo le 14.30, infatti, si è verificato un sinistro sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, direzione Genova, che ha provocato alcuni feriti, alcuni dei quali rimasti incastrati tra le lamiere delle auto coinvolte.

Sul posto i soccorritori del 118, arrivati sul posto per cinque feriti giudicati al momento da codice rosso. Operativa anche la polizia stradale che sta gestendo il traffico. Al momento non è specificata la dinamica dell’incidente.

