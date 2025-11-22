“Incontriamoci sul Molo: inclusione e partecipazione alla Foce”, grande successo per l’iniziativa del 22 novembre

Genova. Si è conclusa con grande partecipazione e tanto entusiasmo l’iniziativa “Incontriamoci sul molo: inclusione e partecipazione alla Foce”, promossa da Assoutenti Genova con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova – Municipio VIII Medio Levante. L’appuntamento, svoltosi questa mattina presso l’ASD Foce “Dario Schenone” in Corso Italia, ha richiamato numerosi cittadini, famiglie e residenti.

La giornata si è aperta con l’accoglienza e il caffè di benvenuto, per poi proseguire con il percorso “Alla scoperta del mare”, realizzato in collaborazione con il Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante e i pescatori dell’ASD Foce, che hanno guidato i partecipanti tra esplorazioni virtuali dei fondali e dimostrazioni delle tradizioni della pesca.

