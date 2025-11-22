Incontro a tema lettura bilancio promosso da Fratelli d’Italia: “Crescita competenze fondamentale per costruire amministrazioni sempre più efficienti”

Si è svolto nella giornata odierna un incontro promosso dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia dedicato alla lettura e all’interpretazione del bilancio comunale. “Un appuntamento che ha richiamato amministratori, dirigenti e militanti interessati ad approfondire uno strumento centrale per la gestione delle nostre comunità”, osservano da FdI La Spezia in una nota.

“Comprendere il bilancio comunale – dichiara l’on. Maria Grazia Frijia – significa comprendere come vengono utilizzate le risorse pubbliche e quali scelte incidono, ogni giorno, sulla qualità della vita dei cittadini. La formazione e il confronto costante sono indispensabili per garantire amministrazioni capaci, consapevoli e realmente vicine ai bisogni dei territori. Ringrazio il coordinamento provinciale per aver organizzato un momento così utile e partecipato”.

