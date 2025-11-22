L’Empoli passa facile ad Avellino trascinato dagli ex aquilotti Elia e Saporiti

Mentre allo stadio Dei Marmi Carrarese non si fanno male (0-0) e al Comunale di Chiavari il Palermo non va oltre il pari (1-1 in rimonta) contro l’Entella e dopo il pirotecnico 3-3 di ieri fra Catanzaro e il mai domo Pescara, lo spezzatino della serie B racconta di un Empoli che passa d’impero ad Avellino. La cura Dionisi inizia a funzionare e gli azzurri vincono in scioltezza: grande prestazione quella dell’ex aquilotto Elia, autore di un gol di testa e propiziatore del raddoppio firmato da un’altra vecchia conoscenza spezzina. Edoardo Saporiti, levantese di nascita e una vita nelle giovanili aquilotte prima del taglio e della ripartenza dai dilettanti, sembra voler imitare Alex Del Piero con un tiro a giro che si insacca sotto il sette. Poi Pellegri allo scadere fissa il tris. Seconda sconfitta consecutiva per i Lupi che non sanno più vincere e nuovo ko pesante su campo amico dopo il poker subito dallo Spezia.

