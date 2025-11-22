Meteo, nuvole al mattino e sole al pomeriggio sulla Liguria: vento forte e temperature in discesa

Liguria. La saccatura ha raggiunto il Mar Mediterraneo, creando netti contrasti con la superficie del mare e portando allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco sul Mar Ligure, sul centro-levante della regione, e con neve sull’Appennino. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avviso: vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi nel corso della notte e del mattino. Nella prima parte del pomeriggio vento sostenuto sempre da N, con raffiche fino a 50-60km/h

