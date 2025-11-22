Natale. Calendario dell’avvento: tradizione e tendenze, le novità tra le vetrine

Il calendario dell’avvento è uno dei simboli del Natale. Inizialmente dedicato ai più piccoli, negli anni la tradizione si sta espandendo sempre di più andando a toccare anche la sfera dei ragazzi e degli adulti. L’idea di aspettare il Natale con un piccolo dolce o pensiero ogni giorno, infatti, ha consolidato e rafforzato la cultura del Natale moderno dove i simboli giocano un ruolo determinante. A una settimana dall’inizio di dicembre quali tipi di calendari dell’avvento possiamo trovare girando per le vetrine dei negozi?

Per i più tradizionalisti, il calendario dell’avvento realizzato con un cioccolatino al giorno è sicuramente l’opzione più quotata. A differenziarsi, però, è l’ampia gamma di scelta. Oltre ai classici, che si possono trovare anche nei supermercati, nei centri storici ci si può lasciare ispirare dalle proposte delle pasticcerie storiche e dei negozi di dolci, per una scelta originale e particolare.

