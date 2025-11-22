Natale: “Si vende come un successo un aumento fino a 509 euro all’anno per i pendolari della Spezia-Genova”

“Solo una destra profondamente scollegata dalla realtà, al governo del Paese come a quello della Liguria e della città, può esultare per l’accordo raggiunto dalla Regione con Trenitalia. In un mix di arroganza e incompetenza si vende come un successo un aumento fino a 509,16 euro l’anno per i pendolari che dalla Spezia ogni giorno viaggiano su

Genova”. Lo afferma in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico.

“Con la vecchia tariffazione legata ai Freccia Bianca, i viaggiatori abituali potevano fare un abbonamento annuale con una spesa mensile di 98,02 euro – prosegue Natale – grazie alla carta Tutto Treno e a un contributo della Regione Liguria, che ogni trimestre saldava una parte dei costi a Trenitalia. Da ora in poi questo meccanismo viene cancellato, ed è lo stesso utente del treno ad anticipare la cifra. Inoltre, con il passaggio obbligato ai Frecciarossa, non c’è più la possibilità di un abbonamento annuale. Morale della favola: il costo mensile per l’utente passa a 140,49 euro per chi parte dalla Spezia Centrale. Per un servizio del tutto identico, se non peggiorativo”.

