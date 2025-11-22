Paita: “Ministro ha assicurato che non ci sarà nessun declassamento della Questura spezzina”

“Non ci sarà nessun declassamento della Questura della Spezia. Lo ha assicurato il ministro Piantedosi, presso il quale mi sono attivata a seguito della preoccupazione in tal senso emersa in città”. Lo afferma in una nota la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. “Il ministro, anzi, mi ha dato notizia di un potenziamento degli uffici di Sarzana – prosegue la parlamentare spezzina -. La sicurezza è un tema importante e molto sentito in città, un eventuale indebolimento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio sarebbe stato preoccupante e difficile da accettare. Questa notizia data dal titolare del Viminale è ovviamente di conforto per la popolazione”.

L’articolo Una domenica di festa per il borgo di Costamala proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com