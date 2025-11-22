Poggi Carducci, il dirigente: “Realizzato progetto diverso da quello inizialmente condiviso. Scuola sconta carenze di spazi e altre criticità”

Per il dirigente scolastico della Poggi-Carducci, Saverio Bagnariol, il progetto della nuova scuola che è stato realizzato non corrisponde a quello inizialmente concordato: una valutazione che il dirigente ha affidato a una comunicazione indirizzata alcuni giorni fa alla sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, al dirigente dei Lavori pubblici, Giovanni Mugnani, e per conoscenza al collega Antonio Fini – suo predecessore -, alla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Giulia Crocco e al Consiglio d’istituto della scuola sarzanese.

Il dott. Bagnariol scrive che nell’ottobre 2020 lo studio di progettazione GP Project e il Comune hanno richiesto

formalmente ad Isa 13 un parere e l’approvazione del progetto definitivo del Lotto 1, “ampiamente condiviso e valutato tra le parti (studio di progettazione, Comune e scuola) – si legge – e nel quale erano previste: 5 aule per la Primaria; 24 aule per la Secondaria; un atrio di oltre 600 m² (potenzialmente utilizzabile come aula magna); una biblioteca di circa 300 m² (idonea anche per la musica d’insieme); un’aula di circa 100 m² adiacente agli uffici (utilizzabile come aula docenti)”. A tale scopo, prosegue il dirigente, viene convocato il Consiglio di istituto, “che nella seduta del 19 ottobre 2020 approva all’unanimità il progetto con alcune raccomandazioni operative”, quindi l’allora dirigente Fini “comunica ufficialmente il parere del Consiglio d’Istituto”. L’illustrazione del dirigente passa poi al 12 marzo del 2021: “Il Comune di Sarzana trasmette tramite Pec ai vari enti interessati, tra cui Isa 13 e l’Usp della Spezia, un Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria riguardante il progetto definitivo della nuova scuola – scrive il dirigente -, e con essa trasmette un link con numerosissimi elaborati, di difficile consultazione per coloro che non sono dei tecnici, comunicando che entro il termine perentorio di 45 giorni dal suo ricevimento le amministrazioni coinvolte devono fornire il loro assenso o dissenso e che l’eventuale mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni. Tuttavia, la documentazione inviata non corrisponde al progetto approvato dal Consiglio di istituto, bensì a un nuovo progetto modificato per il quale, all’interno della vastissima documentazione inviata, risultava difficile individuare le rilevanti variazioni apportate rispetto al progetto approvato dal Consigli di Istituto”. Tra le differenze, Bagnariol individua una riduzione delle aule della scuola primaria da 5 a 4 e di quelle della secondaria da 24 a 20; dimezzamento dell’atrio; riduzione della biblioteca; eliminazione dell’aula chiusa adiacente agli uffici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com