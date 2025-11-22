Possanzini: “Loro feriti ma con un nuovo allenatore che ha portato cose nuove. Dipende tanto da noi”

Donadoni? Era un giocatore che mi piaceva tantissimo, mi ricordo tante cose belle: penso al grande Milan, al Mondiale del ’90 che ha segnato la mia adolescenza. Ammiro tanto quel gruppo di cui Donadoni faceva parte e ora sfidarlo da allenatore mi fa strano e mi provoca piacere. Ha diretto squadre importanti in A e ha grandi abilità”. A precisa domanda, l’allenatore del Mantova Davide Possanzini si sofferma su un collega che un po’ di storia, soprattutto da calciatore, l’ha fatta e che domenica sarà però avversario in una partita di serie B, per giunta di bassa classifica.

E’ un Mantova ricaricato dalle due vittorie consecutive giunte nei finali di partite contro Sampdoria e Padova. Una rosa che recupera giocatori, tutti tranne Mantovani e Bragantini: “Durante la sosta abbiamo lavorato con la serenità data dai risultati ma dobbiamo sistemare ancora alcune cose a livello fisico e tecnico. Abbiamo avuto modo di farlo in due settimane, speriamo di raccogliere da subito qualche frutto”.

