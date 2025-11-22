Quella chiesetta edificata accanto alla casa di un fedele rimasto invalido e una festa che si celebra ininterrottamente dal 1795

Domani, domenica 23 novembre, alle ore 11, il parroco di Beverino don Paolo Costa celebrerà messa nel piccolo santuario della Madonna di Sana, dedicato a Maria Madre di Misericordia e situato nella frazione del Piano. È una festa molto sentita, che si celebra ininterrottamente sin dal 1795. A tale anno risale una lettera, conservata tra i documenti dell’archivio diocesano c’è, attraverso la quale il notaio Gioacchino Piccoli chiede al vescovo Giovanni Luca Solari il permesso di costruire una cappella presso la casa di tal Marco Resico, il quale, per un grave incidente che lo aveva reso invalido, non poteva più partecipare alle funzioni religiose nella chiesa parrocchiale, divenuta per lui irraggiungibile. Il vescovo acconsentì e così, grazie al generoso e fattivo impegno della comunità, il Resico poté recarsi nella chiesetta costruita in adiacenza alla sua casa, senza barriere architettoniche, così come appare ancora oggi. “Un inizio veramente significativo che viene ricordato oggi, in una festa che riveste la particolare solennità dell’anno santo – si legge in una comunicazione diocesana -. Per questo la comunità ha voluto apporre una lapide affinché, per chi entra nella piccola chiesa, sia sempre vivo l’esempio luminoso di chi ci ha preceduto”.

Non solo: in previsione della giornata di festa – che vedrà quali ospiti d’onore i ragazzi del gruppo “Padre Alfonso” della Spezia -, è rientrato da pochi giorni il quadro raffigurante l’apparizione della Madonna della Misericordia. Il dipinto, risalente al 1536, è stato restaurato nel laboratorio “Tabula Picta” di Sarzana, grazie alla restauratrice Francesca Gatti, che ha saputo dare nuova vita ad un’opera significativamente rovinata. Le spese per l’opera di restauro e per la sistemazione della chiesa sono state sostenute dalla popolazione; c’è stata inoltre la collaborazione del Lions Club Vara Sud, che ha inoltre offerto la stampa di un opuscolo sulla storia della chiesa.

