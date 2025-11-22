Recco: lutto nel mondo imprenditoriale, è morto Maurizio Tossini

Nella notte è mancato al policlinico di San Martino l’imprenditore Maurizio Tossini. Col fratello Luigi, dal panificio recchese di via Assereto gestito dalla madre, era riuscito a dar vita ad una serie di panifici a Recco, Rapallo, Chiavari e in altri Comuni e ad un impianto di produzione di focaccia venduta in gran parte d’Italia e poi all’estero. Lo stabilimento andato distrutto da un incendio ad Avegno; sarà ricostruito nel Monferrato. Maurizio si occupava della parte commerciale. Da tempo era malato, un mare subdolo che lo ha portato alla morte.

Articolo in aggiornamento

