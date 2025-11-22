COMMENTA
CONDIVIDI

“RevoluSHEon”, ad Ameglia due iniziative dedicate alla donna nella società contemporanea

“RevoluSHEon”, ad Ameglia due iniziative dedicate alla donna nella società contemporanea

Generico novembre 2025

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Ameglia promuove “RevoluSHEon”, due momenti di incontro e riflessione dedicati alla figura della donna nella società contemporanea.
Domenica 23 novembre alle ore 16.00 all’ex scuola di Montemarcello si terrà un pomeriggio di musica e recitazione, aperto alla cittadinanza, per celebrare la forza espressiva e culturale delle donne. Mentre sabato 29 novembre, ore 16.00, nella sede comunale, si svolgerà un secondo appuntamento, pensato come spazio di confronto e di valorizzazione del ruolo femminile nelle dinamiche sociali e istituzionali.
“L’amministrazione invita tutta la comunità a partecipare con sensibilità e attenzione – si legge in un messaggio di Palazzo civico -, contribuendo a rafforzare una cultura del rispetto, della parità e della consapevolezza”.

Generico novembre 2025

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com