Riforma sanità, i sindaci frenano: “Bisogna capire bene: non si può partire il 1 gennaio”

Liguria. A tre giorni di distanza dalla presentazione da parte del presidente Bucci e dell’assessore Nicolò della nuova riforma della sanità, avvenuta presso l’ospedale San Paolo di Savona, continuano i dubbi e le incertezze da parte delle amministrazioni locali.

I grandi assenti alla riunione di mercoledì 19 novembre erano i sindaci del territorio. Ma passando oltre questa “mancanza” (che è stata abbastanza digerita dalle amministrazioni locali) ciò che ha lasciato perplessi sindaci e assessori è stata l’assenza totale di un dialogo e un confronto preventivo.

» leggi tutto su www.ivg.it