Rugby, Italia-Cile a Genova: la Fir premia le società storiche a palazzo Interiano Pallavicino

Genova, 22 novembre – Palazzo Interiano Pallavicino ha ospitato il Committee Lunch della FIR – Federazione Italiana Rugby, in occasione del test-match, valido per le Quilter Nation Series, tra Italia e Cile di questa sera alle 21:30. Con il Principe Domenico Antonio Pallavicino e Claudio Senzioni, Presidente dell’Associazione Pallavicino & Friends, a fare gli onori di casa, hanno partecipato all’evento la Sindaca di Genova Silvia Salis, l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, sportivi, imprenditori e rappresentanti di aziende del territorio.

Il pranzo ospitato dal Principe e dall’Associazione Pallavicino & Friends, oltre che rafforzare i rapporti tra Comune, Regione, imprenditoria locale e FIR, ha visto il Presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, consegnare i cap celebrativi alle società rugbistiche che hanno compiuto un anniversario compreso tra il quarantesimo e il centesimo nel corso del 2025.

