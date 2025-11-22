Rugby, Italia – Cile chiude a Genova le Quilter Nations Series

Genova. Allo stadio Luigi Ferraris Italia – Cile chiude le Quilter Nations Series dopo i match contro Australia e Sudafrica. La nazionale guidata da Gonzalo Quesada affronta per la prima volta la formazione sudamericana. Sono dieci i cambi nel XV titolare rispetto al precedente test match contro il Sudafrica.

Triangolo allargato inedito con Capuozzo, Ioane e Belloni che torna a vestire la maglia dell’Italia dal primo minuto dopo il tour estivo. Coppia di centri formata da Menoncello e Marin – insieme contro la Namibia lo scorso giugno – mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Da Re – al quarto cap da titolare nel 2025 con gli Azzurri – e Alessandro Garbisi.

