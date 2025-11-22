Rugby, l’Italia batte il Cile 34-19: festa al Ferraris

Genova. L’Italia chiude in bellezza le Quilter Nation Series battendo il Cile per 34-19. Una partita non priva di sbavature per gli uomini di Quesada che hanno sofferto gli avversari solo nella parte finale del primo tempo e a inizio ripresa quando il punteggio era arrivato sul 15-14 per l’Italia

Due su tre le vittorie in queste partite autunnali per la Nazionale, che ha battuto anche l’Australia ed è uscita sconfitta contro il Sudafrica. Distinti praticamente esauriti al Ferraris, allo stadio anche Olly, il cantautore genovese ha avuto un passato da rugbysta e non ha voluto mancare all’appuntamento.

