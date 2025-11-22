Ruta: auto sfonda ringhiera dopo incidente e resta in bilico; illesi due anziani a bordo

Nel pomeriggio lungo la via Aurelia, un’auto Alfa Romeo di grossa cilindrata che da Ruta scendeva verso Recco, in una curva prima di località “Case rosse”, avrebbe urtato una vettura che procedeva in senso contrario; scattati gli airbag, la macchina ha perso il controllo finendo contro la ringhiera-guardrail, sfondandola e fermandosi in bilico nel vuoto; rischiando di finire nelle fasce sottostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo che hanno agganciato la vettura trainandola sulla carreggiata. Praticamente illesa l’attempata coppia bordo.

