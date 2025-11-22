Savona, è online il video dell’incontro con don Massironi in Seminario

Savona. È online la registrazione dell’incontro con il teologo don Sergio Massironi su “La sfida dell’unicità – Come diventare ciò che si è”, tenutosi ieri sera nel Seminario Vescovile di Savona. Si può visualizzare il video, ascoltare e scaricare l’audio mp3 o scaricare il testo della sintesi sul sito web della Diocesi di Savona-Noli (pagina “Testi”, sezione “Documenti”) o solo visualizzare il filmato sul canale YouTube diocesano.

L’evento ha dato inizio all’itinerario di formazione “Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo”, promosso dall’ambito pastorale diocesano Formazione e Annuncio, e al corso di formazione per docenti “Educare al rispetto per la persona”, organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica.

