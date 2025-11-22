Scontro pullman e tir sulla A10, un ferito grave. Traffico bloccato tra Pra’ e Varazze

Genova. Un brutto incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 sul tratto di A10 tra Arenzano e Varazze, in direzione di Savona, dove un pullman si è scontrato con un mezzo pesante, un tir.

Ancora frammentarie le informazioni: secondo le prime notizie ci sarebbe una persona ferita gravemente, la guida turistica della comitiva del pullman, donna di circa 70 anni, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso con l’elicottero dei vigili del fuoco. I soccorsi sono ancora sul posto, insieme alle pattuglie della polizia stradale.

» leggi tutto su www.genova24.it