Sei coltellate all’ex compagna dopo una lite: è caccia all’uomo a Montoggio

Genova. Dopo una violente lite, un uomo ha accoltellato una donna prima di scappare e darsi alla fuga. Questo è quanto successo questo pomeriggio a Montoggio, nel primo entroterra di Genova, dove i carabinieri sono stati chiamati da alcuni vicini di casa allarmati dalle grida provenienti dalla casa accanto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, classe 1958, 67 anni, era in casa dell’ex compagna, una donna del 1950, quando, poco dopo le 14.30, è scoppiata una lite durante la quale lui avrebbe sferrato sei colpi con un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Dopo il fatto si sarebbe allontanato repentinamente dalla casa, mentre i vicini di casa allarmati avevano già chiamato i soccorsi.

