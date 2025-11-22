Sestri: “Scuola. nasce Comitato che affiancherà i rappresentanti ufficiali”

Da H. J. Barson

l’Amministrazione Comunale organizzerà, a partire dalla prossima settimana, tavoli di confronto aperti a tutti i rappresentanti delle parti coinvolte per discutere il futuro dei plessi scolastici.

Questo significativo passo avanti nasce dalla mobilitazione e dalla partecipazione diretta della cittadinanza, che ha portato le proprie istanze all’attenzione dell’Amministrazione. Il nostro obiettivo è chiaro: valutare con trasparenza e partecipazione tutte le strategie possibili per mantenere aperte le scuole del territorio e definire indicazioni chiare e condivise prima della data degli Open Day.

Abbiamo ottenuto questo traguardo grazie a un’azione coordinata e determinata, che ha evidenziato come la proposta iniziale di riorganizzazione presentasse numerosi aspetti ancora da chiarire e valutare. La nostra forte partecipazione ha spinto l’Amministrazione ad avviare un percorso condiviso per un dialogo più approfondito.

