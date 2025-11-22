Sestri: “Scuola, sì al tavolo di confronto già deciso mercoledì in Consiglio”

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

L’Amministrazione comunale ha incontrato una rappresentanza dei genitori che hanno partecipato al corteo di questa mattina. È stata l’occasione per un proficuo approfondimento in merito al piano di riordino dei plessi scolastici cittadini. L’Amministrazione comunale ha confermato ai 5 genitori presenti (di Sestri Levante e Casarza Ligure) quanto è stato votato in consiglio comunale durante la seduta di mercoledì scorso, cioè la convocazione di un tavolo di confronto sul tema al quale parteciperanno le rappresentanze dell’Istituto Comprensivo, dirigenza e insegnanti, e una rappresentanza dei genitori.

Si ribadisce che l’azione dell’Amministrazione è finalizzata a mantenere il maggior numero di plessi aperti possibili dovendo fare i conti dal prossimo anno scolastico con una scuola nuova e con la potenziale formazione di cinque classi di prima elementare ma la presenza di sei plessi.

