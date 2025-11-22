Tarros in trasferta a Casale Monferrato: “Non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci”

Dopo il successo netto nel derby e una settimana di allenamenti affrontata con entusiasmo e buon ritmo, lo Spezia Basket Club Tarros è pronto per la sua prossima sfida: domenica 23 novembre i bianconeri saranno impegnati nella loro prima trasferta stagionale in Piemonte, per la precisione a Casale Monferrato. Qui li attende la AS Junior Libertas Pallacanestro, formazione giovane, dinamica e ben organizzata.

Coach Gabriele Ricci, che arriva alla gara forte delle tre vittorie consecutive, parte proprio da questo: “Non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci. Non dobbiamo guardare alla classifica e dobbiamo giocare ogni partita come se fossimo a zero punti, perchè ogni vittoria, alla fine della stagione, può essere dirimente”.

