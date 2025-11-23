Casello Ceparana, la petizione: “Intervenire perché si possa prendere per Genova e uscire anche arrivando da nord”

Una petizione online promossa su Change.org dal comitato La Ripa chiede il concessionario autostradale dell’A12 intervenga sul casello di Ceparana/Albiano in modo che sia possibile, dopo averlo imboccato, prendere non solo in direzione Livorno, ma anche Genova; e che sia possibile uscire al casello, oltre che provenendo dalla Toscana, anche giungendo da Genova. Il casello, attualmente oggetto di un intervento di potenziamento che amplierà le modalità di pagamento, “presenta una limitazione che non solo appare anacronistica, ma soprattutto controproducente per la mobilità complessiva del territorio”, si legge nella petizione, che fin qui ha raccolto alcune centinaia di firme. “Ad oggi, infatti, gli utenti possono entrare dall’accesso di Ceparana unicamente in direzione Livorno, risultando impossibile immettersi direttamente sulla carreggiata in direzione Genova. Questo obbliga i cittadini che devono viaggiare verso Genova a percorrere un tragitto illogico e dispendioso: uscire a Santo Stefano di Magra, rientrare nello stesso casello e infine imboccare la direzione desiderata – si legge ancora -. La medesima criticità si presenta per chi percorre l’autostrada provenendo da Genova: non è possibile uscire direttamente al casello Albiano Magra – Ceparana. Anche in questo caso gli utenti sono costretti a proseguire fino alla stazione di Santo Stefano di Magra, uscire, rientrare in direzione Genova e soltanto allora raggiungere l’uscita Albiano Magra – Ceparana. Questo giro obbligato rappresenta un grave limite non solo alla libera circolazione, ma anche all’efficienza dell’infrastruttura, che non risponde più alle esigenze attuali di un’area densamente abitata e in continua crescita”.

Per i promotori dell’iniziativa, l’attuale configurazione del casello comporta “numerosi e tangibili disagi quotidiani”; parlano in particolare di “allungamento dei tempi di percorrenza”, “incremento dei costi”, “maggiore impatto ambientale, generato da chilometri percorsi inutilmente” nonché di “aumento del traffico locale tra Albiano, Ceparana e Santo Stefano di Magra”. Con la convinzione, scrivono ancora i promotori della petizione, che “l’impossibilità di utilizzare il casello Albiano Magra – Ceparana in entrambe le direzioni risulta una limitazione che oggi non è più accettabile, né giustificabile dal punto di vista tecnico, logistico o territoriale”.

