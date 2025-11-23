Cohousing per anziani, il Laboratorio di periferia del Pd propone soluzioni contro la solitudine

“La solitudine tra gli anziani in Italia è una crisi senza precedenti”, denuncia il Laboratorio di periferia dell’Unione comunale Pd della Spezia. “In Italia le previsioni demografiche ci dicono che nel 2040 avremo una popolazione composta da 30 milioni di persone over 65. Già nel 2030, per ogni 100 persone under 30 ci saranno 136 persone over 65. E questi sono dati drammatici soprattutto se questa tematica non viene affrontata per tempo”.

Il Laboratorio sottolinea come il problema non riguardi solo le strutture ospedaliere e la sanità pubblica, già in difficoltà, ma anche “il semplice vivere dignitosamente la quotidianità”. Secondo i dati citati, il tasso di solitudine degli anziani italiani è il doppio rispetto alla media europea: “Coloro che non hanno nessuno a cui chiedere aiuto sono il 14%, mentre chi non ha nessuno a cui raccontare cose personali è il 12%, a fronte di una media europea del 6,1%”.

