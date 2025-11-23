Concessione Cantiere Valdettaro, Negro scrive a Pisano: “Da decenni occupa il cuore del paese. Il futuro deve essere condiviso”

“Caro Presidente,

l’attuale concessione del Cantiere Valdettaro ha ormai superato la metà del periodo previsto dalla deroga; di conseguenza, è indispensabile avviare perlomeno una fase di ascolto della cittadinanza, accompagnata da percorsi partecipativi strutturati, quali consultazioni pubbliche, tavoli di confronto con i residenti e momenti di coprogettazione sul futuro dell’area.

Per quanto riguarda le tempistiche, tali procedure devono essere attivate prima della scadenza della concessione, non successivamente, se si intende evitare un “periodo franco” che finirebbe per favorire automaticamente l’attuale concessionario. Il fatto che la data di scadenza debba essere “rivelata” come fosse un segreto, invece di essere resa nota ai residenti, dà la misura sugli standard di trasparenza a cui ormai si deve abituare la cittadinanza. Servirebbe maggiore chiarezza, visto che la scadenza risulta nel 2028.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com