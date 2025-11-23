Donadoni: “Mi dà fastidio che il Mantova abbia avuto più determinazione. Ripartiamo con umiltà”

“Anche nel primo tempo il ritmo imposto dal Mantova era diverso, una gestione e una determinazione migliore. Abbiamo avuto poco anche nel primo tempo. Dobbiamo fare loro i complimenti perché hanno avuto più voglia di vincere ed è quello che mi dispiace di più”. Non trova scuse Roberto Donadoni, che dopo i quattro gol presi dallo Spezia a Mantova prova ad analizzare le ragioni dietro ad un ko così pesante. “I gol si possono subire, abbiamo avuto alcune palle per fare la seconda rete, ma nell’economia del gioco dobbiamo essere obiettivi e dire che loro hanno voluto vincere più di noi. Dal punto di vista qualitativo si può lasciare qualcosa in campo, ma ci hanno sovrastato per determinazione e questo mi dà fastidio”.

Ma come spiegarsi una mancata reazione di questo tipo? Donadoni avrà modo di analizzare quanto accaduto, ma ha già qualche idea: “Dovrò rivedere la partita ma ho focalizzato cosa è successo. Ci siamo mossi poco senza palla e non è questione di stanchezza, è questione di intraprendenza, di voglia di giocare di più. Tante seconde palle sono state preda degli avversari, così diventa difficile anche trovare fiducia per ribaltare la situazione. Ci sono stati superiori, poi questo innesca un meccanismo negativo che ti fa subire gol assurdi. Ne abbiamo presi un paio, come l’ultimo col giocatore che parte per 50 metri… È una questione di letture, di voglia di non subire, e siamo stati poco bravi. Giusto vedere il bicchiere anche dalla parte piena e questo ci deve servire da lezione. Si riparte, con grande umiltà. C’è poco da giustificare”, continua. “Siamo partiti con una situazione buona per il Mantova, poi la abbiamo avuta noi e abbiamo fatto gol. Le premesse non erano negative, ma da lì in poi, essendo in vantaggio, dovevamo giocare di più a calcio. Abbiamo fatto alcune buone ripartenze, ma ci vuole coraggio, gusto. Ci siamo allenati bene per 15 giorni, oggi alla prima difficoltà siamo andati sotto, subendo troppo, senza reazione, anche caratteriale. Non si possono perdere sempre i duelli e dovremo riflettere e migliorare. Un gol lo puoi sbagliare, ma oggi c’era troppa tensione e paura nel fare qualcosa”.

