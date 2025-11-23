Due storie a Porto Venere, tra coraggio civile e indifferenza

Francesco Mazzolini, per tutti “Franco”, nacque a Porto Venere il 27 gennaio 1920. Sottotenente di vascello, l’8 settembre 1943 si trovava a Gaeta, imbarcato su una nave che fu abbandonata dal comandante e dall’ufficiale in seconda. Mazzolini avrebbe voluto portarla al Sud, ma non ci riuscì. La rese comunque inutilizzabile per i tedeschi. Tentò poi di combatterli, fu arrestato ma riuscì a fuggire e a raggiungere Porto Venere.

Rimasto in Marina, entrò nell’organizzazione cospirativa e poi militare diretta alla Spezia da Renato Mazzolani. Arrivò a presiedere l’intero dispositivo clandestino creato nella costa occidentale del golfo, dall’isola Palmaria alle Grazie, al Fezzano, a Marola, a Fabiano, a Campiglia, a Biassa, in quel settore che poi diventerà la IV Zona SAP (Squadre Azione Patriottica, le formazioni partigiane che operavano in città). Mazzolini aderì al Partito d’Azione: se il PCI era molto radicato tra gli operai, il PdA lo era tra i militari, oltre che tra gli impiegati e gli studenti.

