Giornate FAI per le scuole: studenti “ciceroni” al santuario della Madonna del Monte

Genova. Tornano anche quest’anno, dal 24 al 29 novembre, le Giornate FAI per le Scuole, l’iniziativa nazionale del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, dedicata agli studenti e ispirata al modello delle celebri Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. Parte integrante del programma “FAI per la Scuola”, il progetto ribadisce la missione educativa della Fondazione: formare cittadini consapevoli, capaci di conoscere, rispettare e proteggere il patrimonio culturale del Paese.

Realizzate in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, le giornate si fondano sui principi degli articoli 9 e 118 della Costituzione, che richiamano ogni cittadino alla tutela attiva dell’ambiente e dei beni culturali. Come sempre protagonisti saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti formati dai volontari FAI insieme ai loro docenti: giovani guide che accompagneranno i loro coetanei alla scoperta di luoghi normalmente non accessibili.

In Liguria l’edizione 2025 arricchisce ulteriormente l’esperienza introducendo una dimensione performativa: oltre a spiegare la storia dei siti aperti, gli studenti daranno vita a letture di testi e brevi azioni teatrali, immergendo i visitatori nel racconto e ricostruendo atmosfere e personaggi legati ai luoghi.

