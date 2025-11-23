Il giro dell’Italia in autostop, il 22enne Bedin fa tappa a Savona: “Qui ospitalità incredibile”

Savona. Dal rifugio Bedin sulle Dolomiti fino a Savona, passando per tutte le regioni del nord Italia. E’ il tragitto percorso fino ad oggi da Bedin, un ragazzo di 22 anni che vive a Siena, insieme al suo zaino da 20 chili. L’obiettivo è visitare tutto il Paese e conoscere le persone.

La decisione è stata presa dopo aver lasciato l’università e aver fatto due mesi di volontariato: “Ho fatto due anni di ingegneria gestionale – racconta – poi due mesi di volontario a Tenerife e in Marocco, poi ho pensato a una nuova meta, ma non ne trovavo una che mi convincesse, così ho deciso che prima di conoscere altri paesi voglio conoscere il mio. La mia idea – fin dall’inizio – è stata quella di farlo senza soldi. Se non trovo qualcuno che mi ospita, dormo in tenda. Vivo di ospitalità e gentilezza”.

