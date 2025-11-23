COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Incidente in Via Privato Oto, auto finisce contro il guard rail

Incidente in Via Privato Oto, auto finisce contro il guard rail

Incidente in Via Privata Oto

Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Privata Oto, poco dopo le 19. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente anche a causa del manto stradale bagnato, il conducente non ha imboccato né la deviazione a destra né quella a sinistra per immettersi in Via Valdilocchi, proseguendo dritto e impattando violentemente contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Dopo l’immobilizzazione, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, presentando numerosi traumi da impatto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com