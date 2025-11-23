Incidente in Via Privato Oto, auto finisce contro il guard rail

Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Privata Oto, poco dopo le 19. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente anche a causa del manto stradale bagnato, il conducente non ha imboccato né la deviazione a destra né quella a sinistra per immettersi in Via Valdilocchi, proseguendo dritto e impattando violentemente contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Dopo l’immobilizzazione, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, presentando numerosi traumi da impatto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.

