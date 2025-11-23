La magia del Natale in provincia e dintorni, gli appuntamenti da non perdere con mercatini e specialità

Le festività natalizie si avvicinano e il territorio tra la provincia della Spezia e la Lunigiana si prepara ad accogliere grandi e piccini con eventi, mercatini e tradizioni. Ecco una panoramica delle principali iniziative in programma nel prossimo fine settimana, oltre al ben noto appuntamenti con il cioccolato e le eccellenze di “Sapori e mestieri”, manifestazione che Confartigianato porterà nel cuore del centro storico del capoluogo dal 28 al 30 novembre.

A Pontremoli, presso Piazza della Repubblica, torna attesissima “La Magica Casa di Babbo Natale 2025”. L’inaugurazione è prevista il 29 e 30 novembre, mentre le aperture successive saranno il 6, 7, 8 dicembre, il 13 e 14 dicembre, il 20 e 21 dicembre, e a seguire il 28 dicembre e il 4 e 6 gennaio, in occasione dell’arrivo della Befana. Gli orari di visita sono dalle 15 alle 18.30.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com