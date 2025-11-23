L’avvocato Bertelloni al Fantoni con “Al vostro posto non ci so stare – Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André”

Venerdì 28 novembre alle 18:30 il Circolo Fantoni della Spezia (Galleria Adamello 31) ospiterà la presentazione del volume Al vostro posto non ci so stare – Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André, scritto dall’avvocato penalista Fabrizio Bartelloni e pubblicato da Pacini Editore. L’autore dialogherà con il giornalista Marco Ursano e con il violinista Federico Cappa, che effettuerà degli intermezzi musicali.

Il saggio di Bartelloni analizza, scandaglia e segue gli itinerari percorsi da Fabrizio De André nell’affrontare i temi della legge, della giustizia e della pena. “Un lavoro letterario frutto di un’accurata ricerca e di un approfondimento sul cantautore genovese – leggiamo in una nota di presentazione dell’incontro -, ripercorrendone la vita e le molte occasioni, dalla drammatica vicenda del rapimento all’incontro ‘segreto’ con i detenuti del carcere di Is Arenas, in cui De André ha dimostrato come non ci fossero gradi di separazione tra il modo in cui viveva e ciò che affidava alle sue canzoni”.

Il volume, patrocinato da Viadelcampo29rosso e dalla Camera Penale di Pisa, “si propone di svolgere anche un’opera di sensibilizzazione – si legge ancora – sulle condizioni dei detenuti e delle carceri italiane e, più in generale, sulla natura e la funzione della sanzione penale”.

Evento organizzato da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri di EVENTI Salute Società Spettacolo, in collaborazione con Alberto Grassi dell’Associazione Culturale Fantoni, con la partnership dell’Hotel del Golfo di Lerici e del Museo di Via del Campo 29 rosso. Ingresso libero. Il Circolo Fantoni è contattabile per informazioni e prenotazioni al numero 0187 178 0909.

