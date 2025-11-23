Navonella, il Comitato invita Coldiretti Liguria: “Venite a vedere l’area agricola che rischia la cementificazione”

Il Comitato di Via Navonella torna a lanciare l’allarme sulla trasformazione dell’area agricola sarzanese e, in una lettera aperta, si rivolge direttamente a Coldiretti Liguria invitando i vertici dell’associazione a visitare la zona minacciata da un progetto immobiliare.

Il Comitato scrive di apprezzare l’intervento apparso sulla stampa di Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, rispettivamente presidente e delegato confederale di Coldiretti Liguria, e sottopone alla loro attenzione quello che definisce un caso emblematico di consumo di suolo. I due rappresentanti dell’organizzazione agricola avevano rilevato come “l’urbanizzazione e la cementificazione riducono la capacità del suolo di assorbire e drenare l’acqua, aumentando il rischio di dissesto idrogeologico” e avevano ricordato la necessità di ampliare le superfici coltivabili, sia per il presidio ambientale sia per “dare continuità al consumo locale, garantendo prodotti freschi e genuini su ampia scala”.

