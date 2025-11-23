Poggi-Carducci, Pd: “A più di un anno dall’ingresso delle classi la scuola non ha ancora avuto un collaudo definitivo”

Il gruppo consiliare sarzanese del Partito democratico interviene a seguito della comunicazione del dirigente scolastico sulle nuove scuole Poggi-Carducci. “A più di un anno dall’ingresso delle prime classi, parliamo di un’opera che non ha ancora avuto un collaudo tecnico-amministrativo definitivo e finale – si legge in una nota del gruppo Pd -. Qualcuno ha più sentito parlare della demolizione della Carducci? Pochi mesi fa la sindaca aveva rassicurato che l’intervento sarebbe stato realizzato durante le vacanze natalizie. Annunci inverosimili a parte, oggi la verità è davanti agli occhi di tutti: una scuola che è stata venduta elettoralmente come un modello oggi non mette in condizione i collaudatori incaricati di portare a termine il proprio lavoro”. Proseguono i consiglieri del Pd: “Le notizie parlano di infiltrazioni di acque piovane che si estendono su tutta la superficie del tetto, di difficoltà nell’organizzazione degli uffici: non a caso si provvede a rivedere le prese elettriche a più di un anno dall’inaugurazione. Nell’agosto 2024, siglando un accordo con la ditta appaltatrice, l’amministrazione ha rinunciato ad applicare ingenti penali in cambio di tempi record per la chiusura del cantiere e la finitura dell’opera: quegli impegni si può dire che siano stati rispettati?”.

Concludono i consiglieri Pd: “La nuova scuola è e rimane un’opportunità per la città, ma la popolazione scolastica e la popolazione tutta hanno diritto di sapere la verità su quello che è successo e quello che succederà nei prossimi mesi. Basta allo scaricabarile”.

