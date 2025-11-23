Promozione, mister Cola sull’involuzione del Savona: “In partita abbiamo paura, siamo tutti in discussione. A Natale il club farà delle scelte”

Il Savona fatica a proporre il gioco in ampiezza apprezzato lo scorso anno, anche contro squadre di vertice in Prima Categoria che nulla avevano da invidiare a formazioni di basso rango in Promozione. Secondo mister Emanuele Cola si tratta di una questione psicologica visto che la squadra funziona in allenamento ma si perde in partita. L’allenatore è consapevole che la società apporterà cambiamenti in caso di mancato filotto di qui a gennaio. Smentisce l’interesse del club per l’attaccante ex Genova Calcio Matteo Battaglia.

Quali sono le ragioni delle difficoltà del Savona? “Difficile dire il perché – esordisce l’allenatore biancoblù -. C’è stata un’involuzione. Mi sono posto tante domande. La risposta è che è una questione psicologica derivante dal peso di dover sempre vincere. In allenamento la squadra va forte fisicamente e tecnicamente. Oggi invece eravamo impauriti e distanti dai riferimenti. Sembra davvero che questa squadra abbia paura. Questo è un problema su cui è difficile lavorare”.

