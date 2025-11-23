COMMENTA
Santa Margherita Ligure, l’opposizione chiede il ripristino dei bus gratis per gli over 70

santa margherita ligure

Santa Margherita Ligure. Il gruppo consiliare Viva Santa ha chiesto al sindaco Guglielmo Caversazio di reintrodurre la gratuità sui mezzi Amt per tutti i cittadini over 70, senza distinzione di reddito e valida sull’intera rete metropolitana.

La proposta, formalizzata attraverso una mozione in arrivo in Consiglio comunale, chiede che giunta e sindaco individuino le risorse necessarie per garantire nuovamente ai residenti over 70 la possibilità di viaggiare gratuitamente su autobus e linee extraurbane per tutto il 2026.

