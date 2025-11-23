‘Santa’: over 70, l’opposizione chiede la gratuità sui mezzi Atp

Da “Viva Santa”

La gratuità sui mezzi Amt valevole sull’intera linea metropolitana per tutti gli over 70 indistintamente a prescindere dal reddito. È la proposta avanzata dal gruppo Consiliare Viva Santa attraverso una mozione da presentare in Consiglio comunale. La richiesta arriva dopo lo stop di questa gratuità deciso da Amt lo scorso novembre per esigenze di bilancio.

I consiglieri Emanuele Cozzio, Valerio Costa, Patrizia Marchesini e Giuseppe Pastine ricordano che «la gratuità, finanziata e introdotta localmente dalla precedente amministrazione nel 2022 e 2023, aveva ottenuto un forte consenso e incentivato l’uso dei mezzi pubblici anche sulle tratte del Tigullio e verso Genova. Un provvedimento che era stato poi replicato dal Comune di Genova e da Amt ampliandolo su tutto il territorio metropolitano».

