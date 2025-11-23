Sarebbe una giovane Contessa di Castiglione la fanciulla ritratta in una tela attribuita a Degas

Un’opera inedita di Edgar Degas, intitolata Giovane italiana: Ritratto presunto della Contessa di Castiglione, è stata recentemente identificata e autenticata da Michel Schulman, esperto e autore del primo catalogo ragionato digitale del pittore parigino. La grande tela, rimasta finora sconosciuta, sarebbe stata dipinta in Italia intorno al 1858-1859, sarebbe dunque uno dei rari ritratti non familiari realizzati in gioventù.

La contessa di Castiglione (1837–1899), al secolo Virginia Oldoini rappresentante di una famiglia nobile spezzina, figura influente e controversa della diplomazia del Risorgimento italiano, visse a Torino tra il 1858 e il 1861 dopo essere caduta in disgrazia alla corte di Napoleone III. Degas attraversò proprio Torino nel 1859, durante il suo ritorno a Parigi. La coincidenza geografica e temporale rende plausibile un incontro oppure, in alternativa, l’accesso del pittore a una delle celebri fotografie della Castiglione realizzate da Pierre-Louis Pierson.

