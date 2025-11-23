Un’auto ribaltata. Tre persone ferite, tra queste una donna sulla settantina ricoverata d’urgenza in ospedale: è il bilancio dello scontro stradale avvenuto poco prima delle 20 a Molicciara, sull’Aurelia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto a bordo delle quali viaggiavano una coppia di settantenni e un uomo di mezza età.

​La dinamica è ancora in fase di accertamento, e lo scontro sarebbe avvenuto mentre una delle due auto stava svoltando, finendo per essere colpita in pieno e ribaltandosi.

​Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l’automedica Delta 2 del 118, la Pubblica assistenza di Sarzana, la Croce rossa di Ameglia e la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure.

​La donna della coppia è stata portata in codice rosso in ospedale; gli altri due uomini coinvolti, in codice giallo.

L’articolo Scontro sull’Aurelia a Molicciara: auto si ribalta, donna portata d’urgenza in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com