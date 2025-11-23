Seconda Categoria. Pallare – Plodio LIVE: il match raccontato in diretta

PALLARE – PLODIO (-)

Oggi, domenica 23 novembre, presso l’impianto sportivo Don Paolo Ravera si disputerà l’incontro tra il Pallare e il Plodio. Entrambe le squadre si trovano a 10 punti, con una partita da recuperare, che potrebbe fargli raggiungere o sorpassare l’attuale capolista, il Sasselllo, che non ha dovuto rinviare lo scorso incontro. nell’ultima uscita i padroni di casa hanno vinto 4 a 0, mentre gli ospiti sono reduci da una dura sconfitta per 5 a 1 contro il Mallare. Il match sarà diretto dal Sig. Thomas Felline (SV) e il fischio d’inizio è programmato alle ore 14:30.

FORMAZIONI

