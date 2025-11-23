Serie D, il Vado severo e giusto batte il Chisola. Roselli: “Non guardo i goal subiti ma le occasioni concesse”

Il Vado è severo, perché sa punire e far fruttare al massimo ogni singolo errore, e gioca “giusto” come piace dire a mister Giorgio Roselli. L’1 a 0 in trasferta contro il Chisola apparecchia la tavola per la minifuga dei rossoblù. Mercoledì contro il Gozzano in caso di vittoria andrebbero al secondo posto. Tra i segreti dei rossoblù, una tenuta difensiva da record. In tutti i gironi di quarta serie, nessuna squadra ha subito solo cinque goal in dodici giornate.

