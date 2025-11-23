Una petizione per intitolare uno spazio delle ex officine Fitram al Prof. Bad Trip

Gianluca Lerici, noto come Prof. Bad Trip, artista sperimentale di fama internazionale nato e cresciuto alla Spezia, potrebbe (finalmente) avere uno spazio culturale a suo nome. Una petizione online, lanciata da Carmine Contese, chiede al sindaco Pierluigi Peracchini di dedicare le ex officine della Fitram all’artista, che era originario proprio del quartiere del Canaletto.

Lerici, scomparso prematuramente nel 2006, ha lasciato un segno indelebile nell’arte italiana contemporanea e nell’illustrazione sperimentale. Nonostante siano passati anni, il suo lavoro continua a ispirare artisti e appassionati in Italia e all’estero.

